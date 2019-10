Ciężarówka przeładowana i z niesprawnymi hamulcami, a kierowca z nieważnym od dwóch lat prawem jazdy

Trzyosiowa ciężarówka, którą inspektorzy transportu drogowego zauważyli na drogach powiatu bydgoskiego, już na pierwszy rzut oka wyglądała na przeciążoną. Postanowili to sprawdzić. Okazało się, że auto w ogóle nie nadawało się do jazdy, a prawo jazdy kat. C kierowcy straciło ważność w 2017 roku.