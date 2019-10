Afgańczycy przedostali się do Polski ukryci w... naczepie z jabłkami

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek na terenie jednej z firm handlowo-usługowych w okolicach Grójca. Podczas rozładunku kierowca samochodu, którym były transportowane jabłka z Serbii, wraz z właścicielem posesji usłyszeli dobiegające z ciężarówki odgłosy. "Jak się okazało, po otwarciu naczepy samochodu, w środku znajdowały się trzy młode osoby" - wskazała ppor. Dagmara Bielec-Janas.



Na miejsce została wezwana policja, którą natychmiast o zdarzeniu powiadomiła funkcjonariuszy Straży Granicznej z pobliskiej placówki w Lesznowoli.



Funkcjonariuszka Straży Granicznej przekazała, że "cudzoziemcy w chwili zatrzymania nie posiadali żadnych dokumentów tożsamości, a ich wiek i dane osobowe uzyskano na podstawie oświadczeń ustnych, że są w wieku 15, 16 i 17 lat i pochodzą z Afganistanu". Bielec-Janas dodała, że w związku z tym, że przebywali na terytorium Polski wbrew przepisom, nie posiadając żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu zostali zatrzymani.



W środę funkcjonariusze Straży Granicznej - w obecności tłumacza - przesłuchali zatrzymanych, aby potwierdzić tożsamość i obywatelstwo cudzoziemców. "Prowadzone będą także wyjaśnienia, w jaki sposób dostali się oni do naczepy ciężarówki oraz skąd przyjechali do Polski i jaki był cel ich podróży" - powiedziała Bielec-Janas.



Zgodnie z decyzją sądu, trójka cudzoziemców została umieszczona na okres trzech miesięcy w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie.



Do sprawy przesłuchany został także kierowca ciężarówki. "Oświadczył, że nie miał pojęcia, że w transporcie oprócz owoców, przewoził także nielegalnych migrantów" - tłumaczyła rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

