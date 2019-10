Próba zabójstwa 20-latki i śmierć na drodze. Nowe fakty ws. rodzinnej tragedii

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny przekazał w środę, że prokuratura prowadzi dwa postępowania dotyczące dwóch tragicznych zdarzeń w Lidzbarku Warmińskim. Pierwsze postępowanie dotyczy usiłowania zabójstwa 20-letniej kobiety, którą sprawca ugodził kilkanaście razy nożem w szyję, klatkę piersiową i twarz. Drugie dotyczy wypadku drogowego pod Lidzbarkiem, w którym zginął kierowca audi.

Nie potwierdzono tożsamości mężczyzny

RMF FM podała we wtorek, że kobietę zranił nożem jej mąż, który następnie wsiadł do samochodu i doprowadził do czołowego zderzenia z ciężarówką. Kierujący audi zginął na miejscu. Prokuratura nie potwierdza na razie informacji, że kierowcą był mąż kobiety. Jak dodał prokurator Stodolny, obrażenia jakich doznał kierujący audi uniemożliwiają indywidualną identyfikację. Potrzebne są badania genetyczne, które wskażą tożsamość kierowcy.

We wtorek policja otrzymała zgłoszenie o ataku nożownika w jednym z mieszkań w Lidzbarku Warmińskim. Sprawca ugodził kilkanaście razy nożem 20-letnią kobietę w klatkę piersiową, szyję i twarz, po czym uciekł z mieszkania. Kobieta w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala w Bartoszycach, gdzie przeszła operację, a następnie przetransportowano ją do szpitala w Olsztynie. Wciąż walczy o życie. Jak podał prokurator, w tym postępowaniu, śledczy przesłuchują świadków.

Zeznania świadków

Drugie postępowanie dotyczy śmiertelnego wypadku drogowego, do jakiego doszło na drodze Lidzbark Warmiński-Górowo Iławeckie. Kierowca audi zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z ciężarówką. Kierujący audi zginął na miejscu. Jak podał prokurator, w piątek zostanie przeprowadzona sekcja zwłok i badania DNA, które pomogą ustalić tożsamość kierującego.

Prokurator Stodolny podał, że audi należało do 20-letniej kobiety i jej męża. Świadkowie widzieli, jak z mieszkania wybiega mężczyzna i wsiada do samochodu.

Poinformował, że w dzień poprzedzający tragedię w mieszkaniu doszło do awantury, choć nie podał szczegółów.

las/ PAP