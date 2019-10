Gest "OK" umieszczony na liście symboli nienawiści. "To symbol białej supremacji"

Gest polegający na złączeniu kciuka i palca wskazującego został zaklasyfikowany jako symbol nienawiści. Takie stanowisko przedstawiła Liga Antydefamacyjna (ADL), jedna z najstarszych organizacji żydowskich na świecie, której celem jest walka z uprzedzeniami wobec Żydów. "OK" znalazło się na liście ADL obok swastyki czy symbolu SS. Według Ligi, gest ten zawłaszczono jako "symbol białej supremacji".

W USA z kolei gest ten kojarzony jest z wyborcami Donalda Trumpa. Wiele osób łączy jego politykę z tzw. white power, przekonaniem o wyższości osób o białym kolorze skóry.

W lipcu, podczas jednego z przemówień, prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o, należącej do Partii Demokratycznej, kongresmence Alexandrii Ocasio-Cortez. Wymieniając jej nazwisko (jej mama pochodzi z Portoryko - red.), wykonał gest "OK", co tylko podsyciło spekulacje internautów.

Nowe znaczenie niewinnego gestu

Do niewłaściwego kojarzenia gestu "OK" przyczyniła się również aktywność członków forum 4Chan. W 2017 roku promowali niewłaściwe przekonanie dotyczące związków pomiędzy "OK" a "white power", gdyż palce układają się w skrót "wp". Nowe znaczenie nabrało popularności. Brenton Tarrant, który przeprowadził ataki na meczety w Nowej Zelandii pokazał wspomniany gest podczas swojej rozprawy w sądzie.

Pełna lista symboli nienawiści według Ligi Antydefamacyjnej znajduje się tutaj.

