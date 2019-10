Nieznani sprawcy zdewastowali Dom Samotnej Matki. Ukradli dziewięć baterii wannowych

Rozbite umywalki, wyrwane baterie i lejąca się po ścianach woda. Tak zdewastowano Dom Samotnej Matki w Koszalinie. Nieznani sprawcy włamali się do remontowanej placówki Caritasu. Wkrótce miało tam zamieszkać osiemnaście kobiet.

- Myślę, że to złośliwość, albo totalna głupota - ocenił Jacek Krzyżanowski, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

W nocy z niedzieli na poniedziałek złodzieje zdemolowali dom, w którym za kilka tygodni miało zamieszkać osiemnaście samotnych kobiet, spodziewających się dziecka. Wandale zdemontowali baterie łazienkowe, przez co woda zalała budynek.

- Kto najbardziej na tym ucierpi? Po prostu te kobiety - wskazywała siostra Barbara Wilkowska, kierownik Domu Samotnej Matki "Dar Życia".

W remontowanym budynku złodzieje nie znaleźli wiele. Zabrali więc to, co najcenniejsze. - Dziewięć baterii wannowych i dwie umywalkowe zostały zniszczone - wymieniał Jacek Krzyżanowski.

Armatura za 2 tys. zł



Baterie są warte nieco ponad dwa tysiące złotych. To niewiele w porównaniu ze szkodami, które wyrządziła lejąca się woda.

- Płynęło to wszystko na dół, tam aż do piwnicy. Z sufitów normalnie się lało. We wszystkich lampach na suficie woda była - mówił Polsat News jeden z robotników.

Kilkugodzinny potop spowodował straty liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Wandali nie udało się zatrzymać.

- Przeglądamy monitoringi, ustalamy świadków, jak również mieszkańców pobliskich bloków. Policjanci będą weryfikowali skupy złomów, czy ewentualnie taka armatura nie została sprzedana - powiedziała Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Przed remontem koszaliński dom Samotnej Matki był schronieniem dla 12 młodych kobiet w ciąży, które nie miały się gdzie podziać.

- To mogą być problemy finansowe, trudności w relacji w rodzinie, z partnerem czy z mężem - zaznaczyła siostra Wilkowska.

Przeprowadzka opóźni się

Potrzebujących kobiet było więcej niż miejsc, stąd decyzja o remoncie. Dom zyskał nowe instalacje, tynki i podłogi, ale przede wszystkim nowe pokoje z łazienkami dla 18 kobiet. Wiadomo już, że przeprowadzka planowana na koniec października opóźni się co najmniej o kilka tygodni. To problem nie tylko dla samotnych matek.

- Nie możemy samoczynnie przesunąć terminu tego wykonania, ponieważ rozliczamy też pieniądze publiczne, unijne - przyznał zastępca dyrektora Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

- To wszystko wymaga oceny fachowców i w poniedziałek będziemy mogli już powiedzieć coś więcej - wyjaśnił Piotr Jedliński, prezydent Koszalina.

Miasto zapowiada, że pomoże Caritasowi w dokończeniu remontu domu. Remontu, który wspierało też wielu zwykłych ludzi.

- Bardzo dużo emerytów daje ze swojego, żeby można było wyremontować ten dom. Chcą pomagać - podkreśliła siostra kierowniczka Domu Samotnej Matki. Na tę pomoc samotne matki czekają również teraz.

msl/zdr/ "Wydarzenia"