Małżeństwo potrącone na pasach. Para w ciężkim stanie w szpitalu

Kobieta i mężczyzna doznali licznych złamań po tym, jak kierująca skodą uderzyła w nich na przejściu dla pieszych w Skalmierzycach (woj. wielkopolskie). Do szpitala została przewieziona także kierująca autem.

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 6:00. Na przejściu dla pieszych przy ul. Ostrowskiej kobieta kierująca skodą potrąciła małżeństwo.



Oboje trafili do szpitali w ciężkim stanie. Kobieta wymagała natychmiastowej pomocy lekarzy. Przeszła operację - podał portal wlkp24.info.



Kobieta kierująca autem nie odniosła poważnych obrażeń, ale także została przewieziona do szpitala.

prz/hlk/ wlkp24.info