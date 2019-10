Poncyljusz: nie przyłożę ręki do legalizacji małżeństw jednopłciowych i adopcji przez nie dzieci

Bortniczuk i Poncyljusz byli niegdyś członkami tej samej partii - Polska Jest Najważniejsza. Poncyljusz wspierał Bortniczuka w 2010 r., kiedy ten starał się o fotel burmistrza Głuchołazów.

- Do dzisiaj jestem Pawłowi wdzięczny, że zechciał odwiedzić Głuchołazy i udzielić mi tego poparcia. Pozostajemy w dobrych relacjach. Ja bym jeszcze pół roku temu, znając poglądy Pawła Poncyljusza, nie spodziewał się, że siądziemy przy stole w takiej konfiguracji - dodał.

Poncyljusz stwierdził, że "wielu Polaków zmieniło coś przez 10 lat swojego życia". - To nie jest tak, że wstałem z ław jednej partii, a na drugi dzień byłem już w innej. Osiem lat byłem w biznesie i obserwowałem politykę trochę z oddali, ale polityka miała duży wpływ na to, co robiłem. To też jakby pchnęło mnie do powrotu do polityki, bo uznałem, że jestem, będąc w biznesie, trochę bezradny, bo politycy nie słuchają, albo słuchają tylko siebie - tłumaczył kandydat KO w Rzeszowie.

"Były zapewnienia, że mój światopogląd jest dopuszczalny"

Bortniczuk powiedział, że wolałby widzieć takich polityków jak Poncyljusz i Paweł Kowal na listach Zjednoczonej Prawicy. - Uważam, że jest Zjednoczonej Prawicy bliżej do tego katalogu poglądów, które z Pawłem dzielimy - dodał.

- Miejsce takich polityków o sztywnym, zdrowym, konserwatywnym kręgosłupie jest w Zjednoczonej Prawicy - mówił poseł Porozumienia.

Poncyljusz podkreślił, że zanim zgodził się kandydować, odbył kilka rozmów z Grzegorzem Schetyną. - Były zapewnienia odnośnie tego, że światopogląd konserwatywny, jaki reprezentuję, jest dopuszczalny i możliwy, a wręcz nawet trochę pożądany w środowisku szeroko rozumianej Koalicji Obywatelskiej - mówił.

"Dyskusja o światopoglądzie nie rozwiąże problemu kolejek w szpitalach"

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zwrócił uwagę na kandydata KO w Szczecinie, Jerzego Hardie-Douglasa. - Chcę to otwarcie powiedzieć: jestem zwolennikiem małżeństw homoseksualnych. Uważam, że nie tylko się powinno legalizować takie związki, ale i pozwolić parom homoseksualnym na adopcję dzieci. Jestem też zwolennikiem ograniczonej eutanazji - deklaruje kandydat.

- Ja mogę odpowiedzialnie powiedzieć: nie przyłożę ręki do tego typu pomysłów, jakie prezentuje pan Hardie-Douglas, ale o tym będzie decydować większość - odpowiedział Poncyljusz.

Rzeszowski kandydat KO podkreślił, że dyskusja o światopoglądzie jest "bardzo wygodna, bo każdy ma swoje zdanie, ale to nie rozwiąże problemów kolejek w szpitalach i zamykanych oddziałów".

- To jest bardzo istotna dyskusja biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Europie Zachodniej - stwierdził natomiast Bortniczuk. Jak dodał, to "nie odpowiada absolutnej większości Polaków".

- Ja wierzę, że Paweł nie będzie miał tego typu rozterek, bo żadna taka koalicja szemrana, tęczowo-kolorowa nie będzie mogła się zawiązać, bo PiS utrzyma władzę - dodał.

