W Puszczy Augustowskiej urodził się żubr. Jeszcze nie wiadomo jakiej jest płci

Stado młodych żubrów trafiło do Puszczy Augustowskiej pod koniec zimy w 2018 roku. Były to dwa samce i pięć samic. Do grupy dołączył później dorosły żubr, który od kilku lat przebywał w okolicy.



Latem 2018 roku Puszcza Augustowska doczekała się narodzin pierwszego w historii cielaka żubra. Pod koniec września pracownicy nadleśnictwa Augustów nagrali film, na którym widać stado żubrów z kolejnym młodym. Jak poinformowało nadleśnictwo na swojej stronie internetowej "całe stado jest w doskonałej kondycji".



Według leśników, świadczy to o bardzo dobrych warunkach jakie zapewnia im Puszcza Augustowska. Stado liczy obecnie 9 żubrów, bo jednego z nich leśnicy znaleźli martwego na początku września. Przyczyną śmierci było zakażenie ran, po walce z innym żubrem. Miały świadczyć o tym rany kłute na ciele zwierzęcia. Martwy żubr to czteroletni byk.



Utworzenie stada żubrów w Puszczy Augustowskiej to jeden z elementów programu "Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe". Koszt programu to 40 mln zł. Tworzenie niewielkich populacji żubrów ma ograniczać rozprzestrzenianie się chorób tych zwierząt, ale także ma służyć zwiększaniu zasięgu występowania żubrów w Polsce.



Nadleśnictwo Augustów przygotowało dla żubrów 9 ha pól żerowych, gdzie są dokarmiane. Przez najbliższe trzy lata zostanie przygotowanych kolejnych 30 ha. Jak podają Lasy Państwowe, na koniec 2018 r. żyło 1820 żubrów. W Polsce jest najwięcej żubrów na świecie.

WIDEO - 17-letni Michał zabił ojca w obronie matki. Grozi mu 25 lat więzienia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP