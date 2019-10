Oskarżony ws. porwań ludzi przyznał się do udziału w zabójstwie Jaroszewiczów

Kraków. 18 stycznia 2017 roku. Matka 10-letniego Kamila odwozi go rano do szkoły. Chłopiec wysiada w centrum miasta, na przystanku autobusowym. Do przejścia ma zaledwie kilkaset metrów. Nie wie, że tuż obok czeka na niego porywacz.

- Uprowadzony chłopiec był przetrzymywany w tej skrzyni. Tu są minimalne, milimetrowe szpary pomiędzy płytami. Praktycznie wcale nie docierało do niego światło. Jedyne dojście do niej było przez gęste zarośla - opowiadał po porwaniu oficer operacyjny CBŚP w Krakowie.

- Porywacze wytypowali ofiary na podstawie tego, ile mogą płacić czesnego w szkole. Przekazywali informacje (listownie) podrzucając książki, a w książce okazywało się później, że podsłuch był zamontowany w okładce - tłumaczy Artur Drożdżak z Gazety Krakowskiej.

Planował kolejne porwanie

Rodzice Kamila zapłacili około 100 tys. euro okupu. Krótko po tym chłopiec wrócił do domu. Polowanie na porywacza trwało niemal rok. Policjanci dopadli go w grudniu 2017 roku. Okazał się nim Bogusław K. - 50-letni mieszkaniec Krakowa. W latach 90-tych był już karany za porwanie mieszkanki Krakowa. W więzieniu odsiedział wówczas siedem lat. W momencie zatrzymania planował już kolejne porwanie.

- Był daleko zaawansowany w tym. Znowu miało to być dziecko - wyjaśnia oficer operacyjny CBŚP w Krakowie.

W trakcie śledztwa, Bogusław K. wydał swojego wspólnika - Dariusza S. Zeznał, że w 2013 roku razem z nim uprowadził krakowskiego biznesmena - 76-letniego Zbigniewa P. Mężczyzna nie przeżył porwania. Policjanci znaleźli jego ciało zakopane w kolejnej skrzyni. Bardzo podobnej do tej, w której później przetrzymywany był porwany chłopiec.

- W drugiej skrzyni był pan Zbigniew. O ile tamta była ustawiona na powierzchni, to ta była w całości wkopana w ziemię. Ciało było w stanie daleko zaawansowanego rozkładu, w zasadzie szkielet - tłumaczył oficer operacyjny CBŚP w Krakowie.

Sprawcy byli wyjątkowo brutalni

Dariusz S. również poszedł na współpracę z policją. Okazało się, że on też w przeszłości miał konflikty z prawem. Na początku lat 90. działał w tzw. gangu karateków - zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się napadami na domy. Podczas jednego z przesłuchań wyznał, że on i jego dawni kompani stoją za jednym z najbardziej znanych zabójstw w historii Polski.

- Była wizja lokalna, opowiedział dokładnie, jaka była jego rola. Ale jaka była, tego nie wiemy, tego śledczy nie podają ze względów taktycznych - mówi Artur Drożdżak z Gazety Krakowskiej.

Ofiarą zabójstwa padł 83-letni Piotr Jaroszewicz, były PRL-owski premier. Oprócz niego, zginęła jego 67-letnia żona Alicja Solska. Sprawcy byli wyjątkowo brutalni. "Interwencja" dotarła do unikatowych nagrań z wizji lokalnej przeprowadzonej dzień po tragedii.

- Gdy przeczytałem te materiały, którymi się prokuratura chwaliła, no to załamałem ręce. Według mnie, w tej sprawie prokuratura została wprowadzona w błąd przez ekipę, która nie wiem z jakich powodów chciała zaistnieć - twierdzi Dariusz Janas, były policjant, który prowadził śledztwo w sprawie Jaroszewiczów.

- Pojawił się wątek drabiny, po której przestępcy mieli dostać się do środka. Tam okazuje się, że nie było żadnej drabiny - dodaje Artur Górski, dziennikarz kryminalny.

"Moim zdaniem… to jest lipa"

Kilka dni temu do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie dwóch porwań. Do końca roku prokuratura zapowiada również akt oskarżenia w sprawie Jaroszewiczów. Oprócz tego, śledczy zamierzają oskarżyć Dariusza S. o dwa kolejne napady sprzed lat. W tym jeden również zakończony podwójnym zabójstwem.

- Sprawca, który się przyznaje, może sobie z nich zakpić. Przed sądem oświadczy, że on to wszystko odwołuje. Moim zdaniem… to jest lipa - uważa Dariusz Janas.

Reporter "Interwencji": Wiele lat temu było już czterech oskarżonych w tej sprawie. I wówczas również prokuratura twierdziła, że to są na pewno ci.

Janusz Hnatko z Prokuratury Okręgowej w Krakowie: Mam nadzieję, że wówczas, kiedy skierujemy akt oskarżenia, będziemy mogli państwu powiedzieć, co przemawia za tym, że to są właśnie te osoby.

