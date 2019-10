Jelenia Góra: psy zagryzły mężczyznę. Są wyniki sekcji zwłok

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 17 na ul. Łomnickiej. - 20 metrów od ogrodzenia składu opału leżał nieprzytomny mężczyzna, a wokół niego biegały cztery owczarki niemieckie, które cały czas go atakowały i tarmosiły. Nie dawał oznak życia - powiedział polsatnews.pl mł. kpt. Krzysztof Zakrzewski z jeleniogórskiej straży pożarnej.



Aby pomóc mężczyźnie, strażacy musieli wyciąć dziurę w płocie. W tym samym czasie strumieniem wody odganiali agresywne psy od leżącego stróża. - Zajął się nim potem zespół ratownictwa medycznego, ale niestety, nie udało się go uratować - stwierdził Zakrzewski.

Zwierzęta były agresywne także wobec strażaków. Ostatecznie cztery owczarki, które udało się odgonić i wyłapać, zostały przewiezione do schroniska na obserwację.

grz/luq/ polsatnews.pl, PAP