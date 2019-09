W 2023 z Warszawy do Krakowa dojedziemy pociągiem w dwie godziny

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w poniedziałek umowę w tej sprawie o wartości 314 mln zł.

- Podpisywane umowy na budowę systemu ERTMS/ECTS i budowę wiaduktu na CMK to kolejny krok w realizacji Krajowego Programu Kolejowego. To przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo, ważne w perspektywie podnoszenia prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej do 250 km/h - powiedział Bittel.

Dodał, że dzięki podniesieniu prędkości na CMK czas przejazdu między Warszawą a Krakowem skróci się z obecnych 2,5 godz. do 2 godz. w 2023 r.

Wiceminister podkreślił, że podpisanie tej umowy poprawi bezpieczeństwo na CMK.

- Parametry bezpieczeństwa na polskiej kolei są wysokie, mamy najlepsze wskaźniki od czasu, od kiedy rozpoczęto ich badanie. Niemniej jednak musimy się starać, aby poprawa bezpieczeństwa była procesem ciągłym - dodał Bittel.

Obecny na konferencji prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel przypomniał, że obecnie na CMK modernizowana jest stacja techniczna w Idzikowicach, która usprawni przejazd pociągów.

- Przebudowujemy i budujemy bezkolizyjne skrzyżowania, by CMK była przystosowana do bezpiecznego przejazdu z prędkością do 250 km/godz. Efektem inwestycji na Centralnej Magistrali Kolejowej będzie także sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym – dodał Merchel. Nowy system sterowania ma powstać na CMK do 2023 r.

Zarządca infrastruktury podpisał też w poniedziałek umowę na budowę wiaduktu drogowego na CMK w Zachorzowie Kolonii. Tym samym zlikwidowany zostanie ostatni przejazd kolejowy obsługujący ruch samochodowy. Wartość tego kontraktu to ok. 26 mln zł. Prace zaplanowano na lata 2019-21.

pgo/ PAP