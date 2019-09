To miała być "ustawka". Zatrzymani po pościgu mówili, że zabłądzili. A w autach rękawice do walk MMA

Dwie grupy pseudokibiców Świtu Nowy Dwór Mazowiecki i RKS Radomsko planowały starcie przed meczem obu drużyn w Radomsku. Kiedy zostali wyśledzeni, najpierw ukrywali się w krzakach, a później zaczęli uciekać samochodami. Zostali zatrzymani, wylegitymowani, a na koniec funkcjonariusze eskortowali mężczyzn do granic województwa.

Przed meczem drużyn Świt Nowy Dwór Mazowiecki i RKS Radomsko, który odbył się w piątek, pseudokibice zaplanowali siłową konfrontację, tzw. ustawkę.

Ukrywali się w zaroślach



Dowiedzieli się o niej jednak policjanci z Łodzi, którzy poprosili o wsparcie mundurowych z Radomska i Nowego Dworu Mazowieckiego. Wspólnie wyruszyli na patrolowanie okolic Radomska w poszukiwaniu agresywnych pseudokibiców.

Około godz. 14:00 jeden z patroli zauważył grupę młodych mężczyzn ukrywających się w zaroślach przy trasie DK1 na wysokości miejscowości Dobryszyce. Na widok mundurowych mężczyźni wsiedli do kilku aut i zaczęli uciekać.

"Zabłądzili w drodze na mecz do Radomska"

Policjantom udało się zatrzymać ich we wsi Malutkie. Czterema autami podróżowało 19 mężczyzn. Wszyscy zostali wylegitymowani. Deklarowali swoją przynależność klubową do zespołu Świt Nowy Dwór Mazowiecki oraz Legii Warszawa.



W samochodach pseudokibiców znaleziono m.in. rękawice do walk MMA. Kontrolowani nie umieli wytłumaczyć do czego miały im posłużyć. Twierdzili, że "zabłądzili w drodze na mecz do Radomska".



Pod eskortą policji grupa mężczyzn dotarła pod stadion, ale organizator nie wpuścił ich na mecz, więc postanowili wrócić do Nowego Dworu Mazowieckiego. Policjanci odeskortowali ich do granic województwa łódzkiego.

grz/ polsatnews.pl