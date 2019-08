Ustawka pseudokibiców w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas ucieczki staranowali policyjny radiowóz

Kilkudziesięciu pseudokibiców zwaśnionych klubów piłkarskich starło się przed stadionem w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie). Na widok policji, uczestnicy bójki zaczęli uciekać. Jeden z samochodów staranował policyjny radiowóz. - Do tej pory zatrzymano osiem osób, które jeszcze dzisiaj zostaną doprowadzone do prokuratury - poinformowała polsatnews.pl kom. Magdalena Nakoneczna, rzecznik KPP.

Do starcia pseudokibiców doszło w sobotę ok. godz. 13 na moście, przed stadionem w Kędzierzynie-Koźlu. W tym samym czasie na boisku trwało spotkanie lokalnego TS Chemika z LZS Skorogoszcz. Według informacji "Nowej Gazety Lokalnej" pod stadionem zgromadziło się ok. 130 pseudokibiców z Kędzierzyna-Koźla, Częstochowy i Opola.

Samochód staranował radiowóz

Na bójkę pseudokibiców zareagowali policjanci, którzy, jak tłumaczyła komisarz Nakoneczna "zapobiegli eskalacji agresywnych zachowań". Na widok policji, pseudokibice zaczęli uciekać.

- Jeden z pojazdów, którym uciekali pseudokibice staranował policyjny radiowóz. Mężczyźni, którzy poruszali się autem zostali zatrzymani. Podczas zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń - relacjonowała rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

Kierowcą auta okazał się 21-letni mieszkaniec Opola, który będzie odpowiadał za czynną napaść na funkcjonariusza. Za ten czyn grozi do 10 lat więzienia.

Zdjęcia z zatrzymania pseudokibiców opublikował portal kk24.pl.

Zatrzymano osiem osób

Policjanci z Kędzierzyna-Koźla, przy pomocy policjantów z Opola ustalali i docierały do kolejnych osób, które brały udział w bójce. Przy tych osobach znajdowano narkotyki, a także niebezpieczne przedmioty. Łącznie zatrzymano osiem osób w wieku od 17 do 24 lat.

- Cały czas trwają czynności w tej sprawie. Jeszcze dziś zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury. Policjanci identyfikują kolejne osoby, które brały udział w konfrontacji. Nie są wykluczone dalsze zatrzymania - zapewniała Nakoneczna.

bas/msl/ polsatnews.pl, lokalna24.pl, kk24.pl