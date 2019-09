Noworodek w świdnickim Oknie Życia."Czyściutki, zadbany chłopczyk"

- To wielka radość dla nas, jesteśmy wdzięczni matce, że urodziła dziecko, że chłopczyk został uratowany, szczególnie dzisiaj, kiedy wiele nienarodzonych dzieci jest zabijanych. Był to piękny moment, bo jedno życie zostało uratowane. Dziękujemy matce, że zaufała nam, oddając chłopczyka do Okna Życia - powiedziała s. Bernadetta, przełożona, dyrektor Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Prezentek.

To właśnie ona znalazła chłopczyka. - Po usłyszeniu alarmu wbiegałam do pomieszczenia, w którym znajduje się Okno Życia. Zobaczyłam tam owiniętego w piękny kocyk noworodka. Zabrałam dzieciątko. Był to czyściutki, zadbany chłopczyk, bardzo szybko przyjechało pogotowie. W międzyczasie oddałam dziecko w opiekę Matce Bożej. Była wielka radość, bo dar życia to coś pięknego - powiedziała.

Okno Życia to specjalnie przygotowane miejsce, w którym każda matka może anonimowo zostawić nowo narodzone dziecko, nie narażając jego lub siebie na niebezpieczeństwo. Okno otwiera się z zewnątrz. W środku jest miejsce na pozostawienie niemowlęcia. Zamontowane jest tam ogrzewanie oraz wentylacja. Po otwarciu Okna uruchamiana jest sygnalizacja, która dyskretnie wzywa znajdujących się w pobliżu opiekunów.

W diecezji świdnickiej znajdują się dwa Okna Życia. Jedno w Świdnicy przy ul. Piekarskiej 2, a drugie w Kłodzku. przy ul. Wandy 6.

pgo/ KAI, polsatnews.pl