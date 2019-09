Chciała "egzorcyzmować" rzeczniczkę SLD na Marszu Równości. Później sama w nim poszła

"Pani podeszła do mnie (...) obrzucała inwektywami, ale po krótkiej rozmowie przytuliła się do mnie i poszła z nami w Marszu Równości w Lublinie" - relacjonuje rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska. Na udostępnionym w sieci wideo widać, jak starsza kobieta, trzymając obraz Matki Boskiej i różaniec, uczestniczy w sobotnim zgromadzeniu. - Idę, bo się za was modlę - mówiła.

II Marsz Równości przeszedł w sobotę ulicami Lublina otoczony kordonem policji. Według szacunków policji, wzięło w nim udział ponad 1,5 tys. osób. Pochód usiłowali blokować przeciwnicy marszu, ale skutecznie udaremniała to policja.

"Miłość rodzi miłość"

Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska opisała w mediach społecznościowych zajście, w którym uczestniczyła podczas sobotniego marszu.

"Pani podeszła do mnie, trzymając obraz, różaniec i krzyż, by mnie egzorcyzmować, obrzucała inwektywami, ale po krótkiej rozmowie przytuliła się do mnie i poszła z nami w Marszu Równości w Lublinie" - napisała.

"Pamiętajcie, nienawiść nakręca nienawiść, a miłość rodzi miłość" - dodała Żukowska.

"Pokazała zdjęcie z premierem"

Rzeczniczka SLD przyznała, że "brzmi to niesamowicie, ale się zdarzyło". "Pani pokazała mi nawet w telefonie swoje zdjęcie z Mateuszem Morawieckim. Potem poprosiła o zdjęcie ze mną" - dodała.

Żukowska przyznała w rozmowie z polsatnews.pl, że zdecydowała się na udostępnienie zdjęcia z kobietą, by nie pojawiły się sugestie, jakoby uczestniczka marszu z obrazem Matki Boskiej była prowokacją ze strony organizatorów zgromadzenia.

Na jednym z udostępnionych na Twitterze nagrań wideo widać, jak ta sama kobieta maszeruje wraz z pozostałymi uczestnikami marszu. - Dlaczego pani z nami idzie? - zapytała osoba filmująca scenę. - Dlatego, że się modlę za was - odpowiedziała kobieta.

