Schetyna: od czterech lat obserwujemy proces niszczenia państwa

Grzegorz Schetyna w swoim przemówieniu podczas konwencji KO podkreślał, że obserwujemy "proces niszczenia państwa przez ostatnie cztery lata".

- To kwestia praworządności, Trybunału Konstytucyjnego, zamachu na niezależność sądów i niezawisłość sędziów, zniszczenie niezależnej prokuratury, ale także ograniczone inwestycje, to kwestia samorządności, która jest ograniczana, zabieranie kompetencji, zabierane pieniądze, ograniczana lokalna władza - mówił.

- To co zostało zabrane, a boli najbardziej w świecie, to pozycja Polski - polska polityka zagraniczna, która przestała dzisiaj istnieć. My mówimy dzisiaj dość, dość tych zniszczeń - zaznaczył Schetyna.

las/ PAP