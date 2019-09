Wójcik: Schetyna objawia się nam jako nowy Timmermans

- To tak jakby powiedział, że mniej pieniędzy będzie dla polskich rolników - dodawał polityk PiS.

Jego zdaniem, "praworządność jest swoiście rozumiana. I przez Timmermansa, i przez Schetynę". - Jeśli chce powiązania, to w jaki sposób? Jaki ma być standard praworządności? Każdy kraj ma swoje tradycje - mówił polityk.

"Wcześniej nie było uwag"

Goszczący również w studiu "Wydarzeń i Opinii" Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej zauważył, że "wcześniej nie było uwag" co do polskiej praworządności ze strony organów unijnych.

- Co jest w stanie przekonać Prawo i Sprawiedliwość, żeby przestała dłubać w praworządności? Żeby Unia nie musiała sięgać po aż taką artylerię? - pytał przedstawiciel opozycji.

- Polska się zobowiązała do przestrzegania samorządności - zaznaczał.

Wójcik: Polska to jest wyspa praworządności

Zastępca Zbigniewa Ziobry zapewniał Dorotę Gawryluk, że "Polska to jest wyspa praworządności".

- W 2009 roku niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny jasno powiedział, że Unii Europejskiej nie wolno wkraczać w obszar zastrzeżony dla danego kraju członkowskiego. A takim jest organizacja wymiaru sprawiedliwości - argumentował wiceminister.

- Komisja Wenecka jasno określiła, co państwo robicie. I państwo w ogóle nie uznaliście tej opinii jako coś, co was obowiązuje. Wy mówicie, że jeśli jest coś pozytywnego dla was, i traktujecie UE jako bankomat to jest wszystko w porządku. Natomiast jeśli UE czegoś od was wymaga, to już umywacie ręce - odpowiadał Meysztowicz.

jm/luq/ Polsat News