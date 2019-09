Sasin: 6,3 mld złotych trafiło w tym roku na budowę dróg lokalnych

Wicepremier Jacek Sasin powiedział, że na budowę dróg lokalnych do samorządów trafiło w tym roku 6,3 mld zł. W sobotę w Zamościu (woj. lubelskie) wręczył przedstawicielom samorządów symboliczne czeki na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

- Taką kwotę zabezpieczyliśmy w budżecie państwa na to, aby drogi, którymi poruszają się nasi obywatele były lepsze, bezpieczniejsze, wygodniejsze. Aby dawały rzeczywiście dobry komfort dla mieszkańców i dawały również dobre skomunikowanie Polski lokalnej, regionów, które przez wiele lat były poza zainteresowaniem władz centralnych - mówił.

Wicepremier podkreślił, że Fundusz Dróg Samorządowych jest programem zaplanowanym na 10 lat. - W kolejnych dziewięciu latach będzie na ten cel przeznaczane po 3,2 mld zł rocznie. Łącznie do samorządów trafi 35 mld zł. To jest ogromny zastrzyk finansowy - zaznaczył.

"W tym roku przeznaczyliśmy 10 razy tyle, co PO w poprzednich 8 latach"

Sasin przypomniał, że "w latach rządów naszych poprzedników" na program tzw. "schetynówek" przeznaczano "maksymalnie 600 mln zł rocznie".

- W tym roku przeznaczyliśmy 10 razy tyle, co PO w poprzednich ośmiu latach. Na samo woj. lubelskie przypadło z tych 6,3 mld zł ponad 560 mln zł. W tym roku woj. lubelskie zabsorbowało takie środki, jakie w poprzednich latach były kierowane dla całej Polski - zauważył wicepremier.

Dodał, że rozmawiał z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, by z Funduszu Dróg Samorządowych można było dofinansowywać także inwestycje na drogach wojewódzkich. Jego zdaniem dotyczy to głównie wielu dróg we wschodniej Polsce, m.in. w woj. lubelskim.

Symboliczne czeki

W Zamościu wicepremier Sasin wręczył przedstawicielom 12 samorządów z powiatu zamojskiego symboliczne czeki na dofinansowanie na kwotę ponad 43 mln zł. Najwięcej, przeszło 18 mln zł, otrzymał samorząd powiatu zamojskiego. Blisko 13 mln zł trafi do Zamościa, a prawie 4,5 mln zł do gminy Radecznica.

- Złożyliśmy cztery projekty na inwestycje drogowe. Dwie są już praktycznie na ukończeniu; chodzi o ulice Szwedzką i Błonie. Natomiast ulice Altanowa i Lubelska będą modernizowane w cyklu dwuletnim. Na trzy pierwsze ulice dofinansowanie wyniosło 80 proc., a na ul. Lubelską 60 proc. - powiedział prezydent Zamościa Andrzej Wnuk.

Fundusz Dróg Samorządowych, którego budżet w latach 2019-2028 ma przekroczyć 35 mld zł pozwoli na dofinansowanie remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych oraz budowę mostów w ciągach dróg samorządowych.

W sobotę wicepremier Sasin, który do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości kandyduje z okręgu chełmsko-zamojskiego, odwiedził także Hrubieszów. Uczestniczył tam w gali z okazji 590 rocznicy powstania powiatu hrubieszowskiego.

