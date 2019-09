Potrącili trzech policjantów i uciekali. Padły strzały

Samochód, którym jechali dwaj 24-latkowie, potrącił trzech policjantów usiłujących zatrzymać go przed jednym ze sklepów w Łosicach (woj. mazowieckie). Policjanci użyli broni. Po kilkudziesięciu minutach obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Jeden z rannych funkcjonariuszy trafił do szpitala, gdzie czeka go operacja.