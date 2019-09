Podróż obok płaczącego niemowlaka? Linie lotnicze pomogą tego uniknąć

Podróżowanie samolotem z niemowlakami jest wyzwaniem nie tylko dla rodziców oraz dzieci, ale także dla współpasażerów. Dziecko może w czasie długodystansowego lotu spać lub oglądać bajki, ale małym podróżnikom zdarza się też głośno płakać.

Stres rodziców potęguje fakt, że często jeszcze przed lotem spotykają się z spojrzeniami wyraźnie niezadowolonych z takiego sąsiedztwa współpasażerów.

Managerowie Japan Airlines, narodowej linii lotniczej Japonii, postanowili znaleźć wyjście z tego problemu. Rozwiązanie zastosowane na stronie internetowej przewoźnika pozwala pasażerom rezerwującym bilet na lot długodystansowy zobaczyć na podglądzie mapy miejsc w samolocie, gdzie znajdują się pasażerowie podróżujący z dzieckiem w wieku do dwóch lat.

O takim fakcie informuje ikona uśmiechniętej dziecięcej buźki.

Internauci komentują

Linia lotnicza zastrzega, że narzędzie nie jest niezawodne, ponieważ ikona może się nie pojawić, jeśli bilet został zarezerwowany przez pośrednika, a nie bezpośrednio na stronie linii lotniczej. W sytuacji, kiedy nastąpi nagła zmiana samolotu, także nie możemy mieć pewności, że unikniemy sąsiedztwa małego pasażera. Może też zdarzyć się tak, że rodzic podróżujący z dzieckiem zarezerwuje miejsce w naszym sąsiedztwie, już po dokonaniu przez nas zakupu biletu.

Jeden z podróżników komentujących na Twitterze nowe rozwiązanie, podziękował linii za "ostrzeżenie przed planującymi krzyczeć w czasie 13-godzinnej podróży dziećmi". Dodał, że takie rozwiązanie powinno być obowiązkowo stosowane przez linie lotnicze.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD