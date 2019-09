Google Cloud strategicznym partnerem Operatora Chmury Krajowej

Jak poinformowano na piątkowej konferencji prasowej, zawarcie strategicznego partnerstwa z globalnym partnerem technologicznym - Google ma pomóc polskim firmom wdrażać i wykorzystać potencjał, jaki oferują zaawansowane technologie chmury obliczeniowej w biznesie. Produkty Google Cloud Platform zostaną włączone do oferty Operatora Chmury Krajowej (OChK), a Google otworzy w Warszawie tzw. region Google Cloud - czyli hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dedykowany dla klientów z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.



Współpraca ma pomóc polskim firmom wdrażać i wykorzystać potencjał, jaki oferują zaawansowane technologie chmury obliczeniowej w biznesie.

Cyfryzacja polskich przedsiębiorstw była jednym z kluczowych założeń, które leżały u podstaw projektu utworzenia Chmury Krajowej, zainicjowanego i rozwijanego przez PKO Bank Polski oraz Polski Fundusz Rozwoju, udziałowców OChK.

"Fundamentalny krok"



Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło ocenił, że "możemy mówić o fundamentalnym z punktu widzenia polskiej gospodarki kroku". - Fundamencie, na którym globalne technologie oferowane przez firmę Google mogą być używane dla rozwoju polskich firm i polskiej gospodarki. Wierzę głęboko w to, że te rozwiązania chmurowe, które chcemy oferować polskim firmom, polskim przedsiębiorstwom, polskiej gospodarce, będą milowym krokiem nie tylko w digitalizacji czy transformacji cyfrowej polskiej gospodarki, ale będą milowym krokiem w ekspansji gospodarczej polskich firm i polskiej gospodarki w Europie i na świecie - dodał.



Jagiełło zaznaczył, że to "nieunikniony trend światowy", w związku z tym warto, "byśmy go wykorzystali na jak najwcześniejszym etapie". - Warto, żebyśmy mieli bezpieczne, lokalne rozwiązania, które stworzą infrastrukturę do używania globalnych technologii - podkreślił.



- Partnerstwo OChK i Google to kolejny ważny krok na drodze, którą wytyczyliśmy niespełna rok temu, ogłaszając powołanie Operatora Chmury Krajowej. Cel pozostaje bez zmian – cyfryzacja polskiej gospodarki i zdynamizowanie jej wzrostu. Teraz polskie firmy zyskają dodatkowe, wyrafinowane narzędzia do jego realizacji. Korzystając z nich, zwiększają swoje szanse na awans do ligi światowej, na czym zależy nam wszystkim - ocenił.



Dodał, że Chmura Krajowa to "doskonała platforma do efektywnej współpracy przedsiębiorstw, dostawców technologii i właścicieli rozwiązań biznesowych". - Fakt, że do ich grona dołącza dziś Google, istotnie wzmacnia nasz wspólny projekt - podkreślił prezes PKO BP.

"Dostęp do najnowszych światowych technologii"



Region Google Cloud będzie pierwszą instalacją globalnej, publicznej chmury obliczeniowej w Europie Środkowej.



Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys zauważył, że kierowana przez niego instytucja jest zainteresowana "projektami inwestycyjnymi, które wspierają rozwój nowoczesnych branż i przedsiębiorstw", a inwestycja w OChK "idealnie wpisuje się w strategię PFR jako istotny element digitalizacji kraju".



- OChK dostarczy przedsiębiorcom nowoczesne i przystępne cenowo rozwiązania w oparciu o architekturę chmurową. Cieszy nas, że Operator Chmury Krajowej, którego jesteśmy akcjonariuszem, pozyskał do współpracy partnera - globalnego lidera tej technologii. Nawiązana współpraca jest dowodem na to, że Operator Chmury Krajowej będzie w stanie zapewnić najwyższą jakość usług, a jego klienci będą mieć dostęp do najnowszych światowych technologii - podkreślił.



- Jestem przekonany, że ta współpraca wpłynie także pozytywnie na rozwój polskiego rynku IT i przyciągnie do niego najlepszych specjalistów - powiedział Paweł Borys.

"Przyspieszy procesy cyfrowej transformacji"



Prezes Operatora Chmury Krajowej Michał Potoczek zapewnił, że włączenie usług Google Cloud do oferty Chmury Krajowej "umożliwi polskim przedsiębiorcom korzystanie dokładnie z tych samych zaawansowanych technologii, z których korzystają ich globalni konkurenci".



- Dzięki nam pozostaną jednak w polskiej jurysdykcji i pod kontrolą lokalnych regulatorów. Nasze partnerstwo istotnie przyspieszy także procesy cyfrowej transformacji. Pomożemy polskim firmom skutecznie budować innowacyjne produkty i przewagi konkurencyjne z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań - ocenił.



- Będziemy gotowi na "megatrendy", takie jak np. internet rzeczy (IoT), które wielokrotnie zwiększają zapotrzebowanie na moc obliczeniową niezbędną do przetwarzania olbrzymich zbiorów danych - dodał Michał Potoczek.



- Zawarcie strategicznego partnerstwa z Operatorem Chmury Krajowej i otwarcie nowego regionu Google Cloud w Warszawie - to kolejne działania, jakie podejmujemy, by realizować nasze zobowiązanie do wspierania polskiej gospodarki cyfrowej i rozwoju polskich firm na skalę międzynarodową - podkreślił prezes Google Cloud Thomas Kurian.

"Model hybrydowego multi-cloudu"



Jak podkreśliły strony umowy we wspólnym komunikacie, klienci będą mogli skorzystać z nowych usług, zawierając umowę z OChK. Dodano, że jeszcze przed uruchomieniem polskiego regionu Google Cloud "mają oni możliwość przystąpienia do szkoleń i programów transformacji cyfrowej, by jak najwcześniej osiągnąć pełną zdolność do wykorzystania potencjału współpracy".



"Po uruchomieniu regionu, będą mogli korzystać z infrastruktury zlokalizowanej w Warszawie. W momencie otwarcia, region Google Cloud będzie wyposażony w tzy niezależne strefy dostępowe, gwarantujące wysoką dostępność i ochronę przed zakłóceniami w działaniu usług" - dodano.



W komunikacie podkreślono, że zgodnie z zapowiedziami, OChK realizuje "model hybrydowego multi-cloudu". "Oferuje usługi własne, świadczone z wykorzystaniem zbudowanej samodzielnie i zlokalizowanej blisko klientów infrastruktury chmurowej. Składa się ona z regionów z minimum dwoma punktami dostępowymi każdy"



Dodano, że usługi pochodzące od globalnych dostawców chmury publicznej mają "charakter komplementarny do oferty własnej Operatora Chmury Krajowej". "OChK zapewni swoim klientom wsparcie procesów transformacji cyfrowej w ramach umowy zawartej w polskiej jurysdykcji i zgodnej z wymogami polskich regulatorów oraz jedno rozliczenie dla wszystkich usług - własnych i partnerskich. Łącząc usługi własne i partnera, Chmura Krajowa stanie się wiodącym dostarczycielem usług chmurowych dla klientów biznesowych na polskim rynku" - oceniono.

WIDEO - Pionierska operacja rozszczepu kręgosłupa w łonie matki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP