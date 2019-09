Areszt za nieposłuchanie funkcjonariusza. Chcą tego policyjni związkowcy

Jak dotąd, jeżeli ktoś nie chciał słuchać policjanta, to ten nic nie może zrobić, chyba że spotka się z agresją. Zlekceważenie nakazu funkcjonariusza ma być nowym rodzajem wykroczenia, zagrożonego grzywną, aresztem albo ograniczeniem wolności. Wprowadzenia takiej zmiany chcą policyjni związkowcy. Pomysł trafił do sejmowej Komisji do Spraw Petycji.