Nieznajomy 39-latek siłą zmusił 11-latkę do pójścia z nim. Został zatrzymany

Jak poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski zatrzymany przez policję 39-latek "jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej, która planuje przeprowadzić z nim czynności i postawić mu zarzut molestowania małoletniej".

Gąsiorowski powiedział, że pokrzywdzona została przesłuchana przed sądem.

Płaczącą dziewczynkę zauważył znajomy rodziny

Z policyjnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło we wtorek w po południu w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa. Dziewczynka pojechała rowerem w okolice parku, przy pętli autobusowej "Chełmoniewo" zbierać kasztany, gdy - jak poinformowała Kosiec - podszedł do niej "nieznany mężczyzna, który poprzez użycie siły fizycznej oraz groźby zmusił ją do pójścia z nim w kierunku parku".

Płaczącą dziewczynkę idącą z obcą osobą zauważył przejeżdżający w pobliżu znajomy rodziny dziewczynki. Zatrzymał się i podbiegł do dziecka. Wówczas 39-latek uciekł.

Rodzice 11-latki zawiadomili policję. Ta rozpoczęła intensywne poszukiwania podejrzewanego o przestępstwo przeciwko wolności seksualnej małoletniej dziewczynki. W środę 39-latek został zatrzymany. Jest osobą nieposiadającą stałego meldunku. Przebywał w schronisku dla bezdomnych.

WIDEO - Potrącił ciężarówką 56-letnią rowerzystkę i odjechał Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP