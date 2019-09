Problemy Thomasa Cooka narastały od lat, ale zarząd zarabiał miliony

Bezpośrednią przyczyną upadku biura podróży Thomas Cook było fiasko negocjacji ostatniej szansy na temat dodatkowych 200 mln funtów zabezpieczenia, ale problemy firmy narastały od kilku lat. Dług biura sięgnął 1,7 mld funtów, co oznaczało, że musiało ono sprzedawać trzy miliony wycieczek rocznie, by spłacić same odsetki. Mimo to zarząd firmy zarabiał miliony.