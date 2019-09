Przyszedł na policję zgłosić zaginięcie syna. Trafi do więzienia

Jak podała w środę śląska policja, w nocy w siemianowickim komisariacie pojawił się zaniepokojony mężczyzna, który poinformował, że jego 11-letni syn nie wrócił do domu. Od godzin popołudniowych ojciec nie miał z nim żadnego kontaktu.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania chłopca. Jego rysopis został przekazany dyspozytorom komunikacji publicznej oraz taksówkarzom.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu

W trakcie czynności wykonywanych z udziałem ojca zaginionego policjant sprawdził jego tożsamość w systemach informatycznych. Wtedy okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu i że ma odbyć karę 1,5 roku więzienia.

Mężczyzna prosto z komendy trafił do policyjnego aresztu, skąd zostanie przewieziony do więzienia. Natomiast zaginiony chłopiec po godzinie 6:15 został zauważony w Siemianowicach przez znajome jego matki, które odprowadziły go do domu.

O całym zdarzeniu zostanie powiadomiony sąd rodzinny, który podejmie decyzje opiekuńczo-wychowawcze wobec 11-latka i jego rodziców.

