Prawie 900 mln zł na remont Centrum Onkologii. Obecnie jest zatłoczone, a na ścianach jest grzyb

Jak tłumaczy prof. Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii, bez remontu jednostka znalazłaby się w bardzo trudnym położeniu. - Musielibyśmy powoli wygaszać działalność, a wygaszanie działalności jednego z największych szpitali w Polsce i największego ośrodka onkologicznego byłoby katastrofalne - wyjaśnia.

Program, który zakłada kompleksową rewitalizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, rząd przyjął 10 września. Ma on być realizowany w latach 2019-2024. Jego wartość to 872 mln zł, z czego prawie 740 mln zł będzie pochodzić z funduszy ministerstwa zdrowia.

Nowy budynek, wymiana infrastruktury

Inwestycja ma umożliwić: wymianę wyeksploatowanej infrastruktury i stworzenie nowej – m.in. przez budowę i wyposażenie nowego budynku klinicznego, a także remont starego; połączenie działalności szpitala przez konsolidację dwóch kompleksów - przy ul. Wawelskiej i ul. Roentgena w Warszawie; zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń dla pacjentów onkologicznych oraz rozszerzenie działalności dotyczącej profilaktyki nowotworów i edukacji społeczeństwa, jeśli chodzi o czynniki ryzyka chorób nowotworowych. Inwestycja ma ponadto umożliwić rozszerzenie zakresu opieki nad pacjentami chorymi przewlekle w celu utrzymania jakości ich życia i pełnionych funkcji społecznych, rodzinnych czy zawodowych; wzrost liczby i poszerzenie zakresu świadczeń onkologicznych, a także wprowadzenie innowacyjnych terapii, nowych metod opieki oraz technologii medycznych.

Morawiecki: ważny kamień milowy na drodze do poprawy stanu zdrowia Polaków

Obecny na uroczystości podpisania umowy premier Mateusz Morawiecki dziękował pracownikom Centrum za to, że "pięknie starają się pomagać ludziom". - Jestem przekonany, że to Centrum Onkologii, ten Instytut, będzie ważnym kamieniem milowym na drodze do poprawy stanu zdrowia Polaków – powiedział Morawiecki.

Minister zdrowia akcentował, że nowotwory są jedną z głównych chorób, na które umierają Polacy, dlatego wdrażane są rozmaite rozwiązania, po to, by poprawiać jakość leczenia. Szef resortu zdrowia wskazał, że Centrum to "największy szpital onkologiczny z największymi kompetencjami i potencjałem, który do tej pory dusił się w starych, za małych murach". Podkreślał, że dzięki inwestycji pacjenci nie tylko będą świetnie leczeni, lecz poprawi się też komfort ich leczenia. - Myślę, że dzięki tej inwestycji, dzięki tym kilkuset milionom złotych (...) to Centrum będzie takim centrum, jak światowe centra leczenia raka – stwierdził.

Centrum Onkologii jest największym szpitalem onkologicznym w Polsce, w którym corocznie hospitalizuje się ponad 80 tys. pacjentów i udziela ponad 370 tys. porad ambulatoryjnych.

