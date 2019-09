Maksymalne siły drogówki w czwartek na polskich drogach. Powodem jest EDWARD

W czwartek przypada Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. W ramach EDWARD (European Day Without Road Death) od 2016 roku podejmuje się działania pod patronatem Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego (TISPOL). Ideą przewodnią programu jest tzw. wizja zero, czyli wyeliminowanie w tym dniu na drogach Europy ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych.

Jak poinformował podinsp. Radosław Kobryś z KGP na drogi wyjedzie ponad 5 tys. policjantów, którzy szczególna uwagę będą zwracać na kierowców przekraczających prędkość i wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych.

- Zauważyliśmy taką zasadę, że jeżeli jest nas więcej na drogach, to nie dochodzi do tak dużej liczby wypadków - zaznacza Kobryś i dodaje, że w czwartek policjantów może być więcej niż w trakcie innych ogólnopolskich działań. Ma to związek z prośba Komendy Głównej Policji, jaką wystosowano do jednostek podległych o wystawienie tego dnia maksymalnej ilości sił i środków.

EDWARD ma służyć promowaniu bezpieczeństwa w ruchu

Od ubiegłego czwartku na telebimach w całej Polsce wyświetlane są kilkunastosekundowe spoty dotyczące bezpieczeństwa na drogach. Przygotowało je Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji we współpracy z właścicielem ekranów, na których są wyświetlane - firmą Screen Network.

Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego (TISPOL) chce wykorzystać program EDWARD do promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym i doprowadzić do spadku liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na drogach w Europie i na świecie.

