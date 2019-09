Policja podsumowała wakacje. Kilka tysięcy wypadków i kilkaset utonięć

Podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji briefingu podsumowującym działania policji w czasie wakacji poinformował, że tegoroczne wakacje na drogach były bezpieczniejsze od ubiegłorocznych.

6,8 tys. wypadków

Z informacji, które przekazał wynika, że w okresie od 19 czerwca do 1 września na polskich drogach doszło do ponad 6,8 tys. wypadków, w których zginęły 644 osoby, a ponad 8 tys. zostało rannych. Dodał, że tylko w czasie trwania wakacji policjanci zatrzymali prawie 26 tys. osób, które kierowały pod wpływem alkoholu.

- Dane, o których mówimy to dane wstępne. Szacujemy, ze to będzie o około 2 tys. osób więcej niż to było rok temu. Obserwujemy pierwszy raz od dekady wzrost liczby ujawnianych kierowców pod wpływem alkoholu - podkreślił.

Kobryś przypomniał, że najbardziej śmiercionośną przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość. - W przypadku wakacji absolutnie nie jest inaczej. (...) W te wakacje prawie o 100 proc. wzrosła liczba zatrzymanych praw jazdy (za przekroczenie prędkości o ponad 50km/h w terenie zabudowanym), i to nie dlatego, że my nagle szukamy okazji do tego, by to zrobić, ale dlatego że Polacy zapomnieli o tym przepisie - ocenił.

Dodał, że w same wakacje zatrzymano za to przewinienie prawie 10 tys. praw jazdy, zaś od początku roku liczba ta wynosi ponad 31 tys.

Utonęły 203 osoby

Rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka zaznaczył, że policjanci prowadzili m.in. działania profilaktyczne odwiedzając dzieci zarówno w ramach półkolonii, jak i obozów harcerskich, gdzie uświadamiali, jak należy zachować się w sytuacjach niebezpiecznych.

Jak dodał, policjanci radzili m.in. jak zachować się podczas kontaktu z osobami nieznajomymi, objaśniali przepisy ruchu drogowego oraz zwracali uwagę na niebezpieczeństwa mogące spotkać dzieci i młodzież. Podkreślił, że nad bezpieczeństwem na akwenach wodnych czuwały 5123 patrole wodne. - Przez cały okres wakacyjny, a muszę przypomnieć, ze te wakacje były nieco dłuższe niż w roku 2018 niestety utonęły 203 osoby - poinformował. Dodał, że jest to mniej o 15 osób w stosunku do ubiegłorocznych wakacji. - To pozytywna informacja, ale to jest nadal o 203 osoby za dużo. Chcielibyśmy, aby te cyfry to były same zera - powiedział.

Ciarka podziękował policjantom, którzy ratowali tonące osoby zarówno w czasie pełnienia służby, jak podczas urlopów. - To są naprawdę przypadki, o których trzeba mówić, dawać dobry przykład - podkreślił.

WIDEO - Doprowadził do śmiertelnego wypadku i odjechał. Kierowca volvo usłyszał zarzut Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP