"W eurowyborach zdobyłem prawie 50 tys. głosów. Jestem przekonany, że to wystarczy na Schetynę"

- Grzegorz Schetyna po raz pierwszy od 14 lat startuje we Wrocławiu. Mówi się, że to jest jego bastion, zobaczymy - powiedział w "Graffiti" Krzysztof Śmiszek, jedynka Lewicy we Wrocławiu, odnosząc się do wyborczego pojedynku w tym mieście z liderem KO. Polityk przypomniał, że w eurowyborach zdobył prawie 50 tys. głosów. Jestem przekonany, że to wystarczy na Grzegorza Schetynę - dodał.

- Gram czysto w polityce. Nie szykuję żadnych haków, czy przykrych niespodzianek, codziennie spotykam się z wyborcami. Oni pamiętają moje zaangażowanie i wynik w wyborach do PE, prawie 50 tys. głosów. Jestem przekonany, że to wystarczy na Grzegorza Schetynę, chociaż nie wolno popadać w samozadowolenie. Do 24:00 w piątek przed wyborami będę ciężko pracował - zapowiedział Śmieszek.

Pytany, czy wykorzysta w kampanii wypowiedź Grzegorza Schetyny, który będąc w Brukseli przekazał, że opowiada się za powiązaniem dostępu do funduszy unijnych z przestrzeganiem praworządności przez państwa UE, odpowiedział, że jego obóz polityczny "ma trochę inne podejście do tej sprawy"

- Jesteśmy w Wiośnie obrońcami konstytucji i praworządności i będziemy współpracować w europejskimi instytucjami, ale z drugiej strony nie możemy pozwalać na karanie Polaków, samorządów za to, co robi rząd. Mamy inny pomysł. Uważamy, że pieniądze z funduszy europejskich powinny omijać rząd i trafiać wprost do samorządów - wyjaśnił.

ml/ Polsat News