Lewica otrzyma w wyborach 13,5 procent głosów - Marek Dyduch (SLD) w "Graffiti"

Marek Dyduch (SLD), kandydat Lewicy do Sejmu uważa, że koalicja partii lewicowych może uzyskać w wyborach parlamentarnych nawet 13,5 procent poparcia. Według niego celem numer jeden jest wejście do parlamentu. "Później dalszy dialog nad kształtem Lewicy" - stwierdził sugerując, że formalny kształt Lewicy po wyborach to kwestia, która może być jeszcze przedmiotem dyskusji.

- Idę do Sejmu, aby unormować sytuację polityczną. Są tylko dwie strony - powiedział Marek Dyduch, polityk SLD, kandydat do Sejmu z ramienia Lewicy. - Nie ma miejsca na kompromis, a przecież parlament służy do tego, aby rozmawiać o polskich sprawach - stwierdził Dyduch.

- Chodzi o to, żeby się nie wykluczać i szukać polskiej racji stanu - dodał.

W polityce było wiele nazwisk po ojcach, matkach

- Ci, którzy robią kampanię pani Monice Jaruzelskiej uznali, że spór z SLD jest ważny, bo ona (dzięki temu - red.) będzie przez cały czas w mediach - powiedział Dyduch. - Nie znam pani Jaruzelskiej osobiście, nie wiem jakie ma poglądy, nie wiem jaki ma program, nie wiem co zrobiła przez rok w radzie miasta Warszawy. Nie głosowałem, żeby była umieszczona na liście, bo nic nie wiem - stwierdził polityk SLD.

Dodał, że nazwisko nie powinno być jedyną przepustką do świata polityki.

- Jeżeli ktoś chce iść ze względu na nazwisko do wyborów... Jeżeli mam mieć czterdziestu paru posłów, którzy będą nijacy, albo przyjdą sobie posiedzieć w Sejmie, to nie jest mi to potrzebne. Lewica musi zdobywać wyborców, przekazywać program, musi mieć jakiś charakter - stwierdził Dyduch.

Jednak Leszek Miller przypomniał ostatnio, że rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska, która jest bohaterką sporu z Moniką Jaruzelską zdobyła niespełna 2 tys. głosów w wyborach, a Jaruzelska miała ich 8 tysięcy. Według Dyducha liczba uzyskanych głosów nie musi być rozstrzygająca.

- Dajmy szansę, w tej chwili na listach Lewicy jest bardzo dużo młodych, świetnie wykształconych ludzi, mają swoje poglądy. Nie mieli szansy dostać 50 tys. głosów jak Leszek Milller. Oni chcą taką szansę mieć. Więc ją dajmy - uznał Dyduch.

- Wiele w polskiej polityce było nazwisk po ojcach, po matkach. I co oni wnieśli do tej polityki? - zayptał Dyduch.

Nie wiem, czy koalicja będzie utrzymana

Dyduch stwierdził, że przyszłość koalicji trzech partii lewicowych po wyborach nie jest jeszcze znana.

- Tego nie wiemy, chcemy na trwałe wpisać lewicę w polskie życie publiczne, polityczne, w związku z tym te dyskusje się dopiero rozpoczną - powiedział polityk SLD.

- Dzisiaj celem numer jeden jest wejście do parlamentu, później dalszy dialog nad kształtem Lewicy - dodał.

- Nie wątpię w to, że będziemy razem. Jest tylko kwestia kształtu formalnego - zaznaczył.

Program prowadził Wojciech Dąbrowski.

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl