Ziobro ws. Mariana Banasia: zaczekajmy na wnioski z postępowania CBA

Zaczekajmy na wnioski z postępowania CBA w sprawie oświadczeń majątkowych szefa NIK Mariana Banasia - powiedział we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Oczekuję, że CBA skonkluduje to wnikliwe badanie wnioskami, które wpłyną do prokuratury, jeśli stwierdzi, że doszło do przestępstwa - dodał.

Ziobro wskazał, że postępowanie w sprawie Banasia jest przewidziane ustawą. - Takie postępowania toczą się i toczyły się wobec wielu polityków i obozu rządowego, i opozycji. Zwykle one trwały wiele miesięcy - zaznaczył na wtorkowej konferencji prasowej we Wrześni.

"CBA zbiera informacje od wszystkich możliwych organów"

- Długotrwałość bierze się z tego, że CBA zbiera informacje od wszystkich możliwych organów, które dysponują dokumentacją niezbędną do oceny oświadczenia majątkowego, a następnie poddaje je analizie - i to są procedury administracyjne - powiedział.

Jak zaznaczył, przewidziany w ustawie czas na przeprowadzenie postępowania kontrolnego to dziewięć miesięcy. - W tym czasie oczekuję, że CBA skonkluduje to wnikliwe i wszechstronne badanie wnioskami, które wpłyną do prokuratury, jeśli CBA stwierdzi, że doszło do popełnienia przestępstwa poprzez świadome zatajenie jakichś faktów - dodał Ziobro.

- Natomiast, czy taki będzie wniosek w tym wypadku CBA, czy skończy się na jakichś wytkniętych błędach, które nie skutkują wnioskiem, że doszło tutaj do podejrzenia popełnienia przestępstwa - to tego nie wiem. Dowiemy się, kiedy ten kontrolny proces zostanie zakończony - powiedział minister.

Zauważył, że w ramach działań kontrolnych zdarza się, iż CBA wytyka "rozmaite nieścisłości czy nieprawidłowości", ale w niektórych przypadkach te "wytyki mają charakter niezwiązany ze stwierdzeniem, że doszło do popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu".

- Zaczekajmy. Jest prowadzone postępowanie kontrolne, dobrze, że ono się toczy i efekty tego zostaną następnie upublicznione, też dotrą do wiadomości prokuratury, prokuratura będzie podejmować decyzje - mówił Ziobro.

Kamienica z pokojami na godziny

"Superwizjer" TVN24 poinformował w sobotę, że były minister finansów i nowy szef NIK Marian Banaś wpisał do oświadczenia majątkowego m.in. kamienicę w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Program podał, że w kamienicy mieści się niewielki pensjonat, który oferuje gościom pokoje na godziny.

Banaś w oświadczeniu przesłanym PAP zaznaczył, że nie zarządzał pokazanym w materiale "Superwizjera" hotelem, a obecnie nie jest właścicielem tej nieruchomości. Jak dodał, "materiał odbiera jako próbę manipulacji, szkalowania i podważania dobrego imienia" nie tylko jego, ale również kierowanych przez niego instytucji i zamierza skierować sprawę na drogę sądową.

W poniedziałek na antenie TVP Info oświadczył zaś, że we wtorek wystąpi z wnioskiem do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o bezpłatny urlop do czasu dogłębnego wyjaśnienia sprawy przez CBA. W poniedziałek CBA poinformowało, że od kwietnia kontroluje oświadczenia majątkowe Banasia, a kontrola ta ma się zakończyć w drugiej połowie października.

