Zapowiedź śledztwa ws. impeachmentu prezydenta Trumpa. "Musi zostać rozliczony"

Spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi ogłosiła we wtorek, że Izba rozpocznie formalne śledztwo w sprawie impeachmentu prezydenta Trumpa. Ma to być otwarcie nowego rozdział w konfrontacji o uzyskanie odpowiedzi na zarzuty, że prezydent wywierał naciski na Kijów, by pozyskać informacje mogące zaszkodzić jego politycznemu rywalowi, a więc dla uzyskania własnych korzyści politycznych.

"Nikt nie jest ponad prawem"

Pelosi powiedziała, że postępowanie Trumpa jest sprzeniewierzeniem się konstytucyjnej odpowiedzialności prezydenta.

- Prezydent musi zostać rozliczony - powiedziała Pelosi po wyjściu ze spotkania Demokratów na Kapitolu. - Nikt nie jest ponad prawem - dodała.

HAPPENING NOW: Nancy Pelosi speaks about Trump impeachment inquiry https://t.co/U6Pf4OzkXw pic.twitter.com/AemnwJJSSS — CBS News (@CBSNews) September 24, 2019

Formalne postępowanie Izby Reprezentantów, które zapowiedziała Pelosi, ma na celu ustalenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia impeachmentu.

Śledztwo ma ustalić, czy Trump zabiegał o pomoc władz Ukrainy w poszukiwaniu informacji, które mogłyby zaszkodzić jego potencjalnemu rywalowi w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

WIDEO - Prezydent Duda: zaprosiłem prezydenta Brazylii do Polski Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ PAP, "The New York Times"