Wnuczek wypchnął babcię z okna. 80-latka zginęła

24-latek przyszedł do mieszkania swojej babci w Rumi (woj. pomorskie). Wszczął awanturę, a gdy kobieta nie chciała dać mu pieniędzy, wypchnął ją przez okno na drugim piętrze. Leżącą na ziemi kobietę zauważyli sąsiedzi, to oni wezwali pogotowie ratunkowe. 80-latka po kilku godzinach zmarła w szpitalu.

- Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 24-letni wnuk ofiary, w trakcie awantury w mieszkaniu, pchnął swoją babcię, która w wyniku tego pchnięcia wypadła przez okno - relacjonował Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - W wyniku upadku na ziemię doznała licznych obrażeń, w wyniku których zmarła w szpitalu - dodał.

Podejrzany 24-latek uciekł z mieszkania. Według informacji Radia Gdańsk, zabrał kobiecie 150 złotych i biżuterię.

Wcześniej wszczął awanturę w Wejherowie

Mężczyzna, zanim pojechał do mieszkania 80-latki, odwiedził byłą konkubinę w Wejherowie. Tam również wszczął awanturę i ukradł 20 złotych.

Do obu zdarzeń doszło w czwartek. Policja zatrzymała 24-latka następnego dnia. Prokuratura oficjalnie nie ujawnia treści wyjaśnień, jakie złożył. Mężczyzna nie przyznał się do winy. - Z uwagi na to, że jest to początkowy etap postępowania przygotowawczego, nie mogę wdawać się w szczegóły dotyczące złożonych przez niego wyjaśnień - powiedział Polsat News Mariusz Duszyński.

Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty: rozboju i zabójstwa. Został aresztowany tymczasowo na trzy miesiące.

Prokurator Duszyński przyznał, że 24-latek był już wcześniej notowany, odpowiadał m.in. za jazdę po pijanemu.

WIDEO - Osiedle odcięte od świata. Mieszkańcy chodzą 3-kilometrową, stromą ścieżką Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/luq/ Radio Gdańsk, Polsat News, polsatnews.pl