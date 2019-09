Setki kilogramów marihuany jechały do Polski z Czech. Międzynarodowa akcja o kryptonimie Timur

Grupa, którą zatrzymały czeskie służby, zajmowała się nie tylko uprawą konopi, ale skupowała również marihuanę od plantatorów w całych Czechach.



Zatrzymani na Morawach, to trzej mężczyźni - w wieku od 40 do 60 lat - i ok. 60-letnia kobieta. Właśnie oni organizowali cały proceder. Wszystko miało rozpocząć się już w 2014 r., kiedy najmłodszy z zatrzymanych wyhodował pierwsze rośliny. Później miał on koordynować skup marihuany i kontakty z odbiorcami z Polski.



Czeskie służby kryminalne przeprowadziły rewizje w kilku domach, w których zabezpieczono ok. ośmiu kilogramów marihuany oraz dojrzałych roślin konopi.



Kryminalni zajęli również majątek podejrzanych ok. 1,3 mln koron (ok. 220 tys. zł) w gotówce, a także dwa domy jednorodzinne i kilka samochodów.



Marihuanę hurtowo od rozbitej grupy odbierali w Ostrawie Polacy. Do Polski mogły w ten sposób trafić setki kilogramów używek. Policja w Polsce w ramach akcji Timur aresztowała sześć osób.

