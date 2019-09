Policjant z Jastrzębia-Zdroju prowadził plantację marihuany. Został aresztowany

Mężczyzna usłyszał zarzuty i został aresztowany. Trwa postępowanie zmierzające do wydalenia go ze służby - podała w środę prokuratura i zespół prasowy śląskiej policji.



- 14 września funkcjonariusze komendy policji uzyskali informację, że inny funkcjonariusz tej jednostki może w swoim miejscu zamieszkania uprawiać konopie indyjskie. Na miejscu rzeczywiście ujawniono plantację i półtora kilograma marihuany, a także kilkaset sztuk amunicji do broni palnej, na którą nie posiadał pozwolenia - powiedziała Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.



Okazało się, że z policjantem współpracował jego brat, który kiedyś także służył w policji, ale został z niej wydalony. Znaleziono u niego niewielkie ilości marihuany. Także on został zatrzymany.

Służył w policji od 16 lat



Zatrzymany policjant usłyszał zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz nielegalnego posiadania amunicji. Jego brat jest podejrzany o posiadanie niewielkiej ilości marihuany oraz sprzedaż dużej ilości środków odurzających wraz z policjantem. Obaj mężczyźni zostali aresztowani na trzy miesiące.



Podejrzany policjant przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Według prokuratury, plantację marihuany prowadził od połowy 2017 r. W prowadzonym śledztwie prokuratura będzie starała się ustalić, ile w tym czasie wyprodukował narkotyków i gdzie trafiały te środki odurzające.



"Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju po otrzymaniu informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza swojej komendy, natychmiast podjął czynności, aby zweryfikować wiarygodność otrzymanej informacji. Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili podejrzenie i zatrzymali funkcjonariusza. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadomiono prokuratora i Biuro Spraw Wewnętrznych, którzy przejęli sprawę do dalszego prowadzenia" - podał zespół prasowy śląskiej policji.



Szef policji w Jastrzębiu-Zdroju zawiesił zatrzymanego policjanta w czynnościach służbowych oraz wszczął wobec niego postępowanie dyscyplinarne i postępowanie administracyjne zmierzające do zwolnienia go ze służby. Funkcjonariusz służył w policji od 16 lat. Pracował w wydziale prewencji.

dk/ PAP