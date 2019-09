Pościg zakończony dachowaniem. W aucie narkotyki

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 18:00 na terenie miejscowości Nowa Wieś Legnicka.

Jak podaje policja, patrolujący teren dzielnicowi zwrócili uwagę na samochód marki Nissan Primera. Jego kierowca, na widok oznakowanego radiowozu, dynamicznie zawrócił. Funkcjonariusze, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, ruszyli za samochodem.

W trakcie pościgu, na wysokości miejscowości Stary Jawor, kierujący nissanem stracił panowanie nad pojazdem i kilkukrotnie dachował.

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podróżujących autem - 38-latka i 19-latka.

Po wykonaniu badań na obecność narkotyków, okazało się że obydwaj byli pod wpływem środków odurzających. Oprócz tego kierowca nie miał prawa jazdy. Podczas przeszukania policjanci ujawnili przy zatrzymanych dodatkowo metaamfetaminę, marihuanę i tabletki ecstasy oraz wagę elektroniczną.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi przedstawić zarzuty mężczyźnie prowadzącemu nissana - kierowania pojazdem mechanicznym pomimo sądowego zakazu, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, posiadanie środków odurzających oraz ich udzielanie. Dodatkowo, po wynikach badań krwi, 38-latek może usłyszeć zarzut, kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających. Prokurator wobec mężczyzny zastosował dozór policji. Pasażer pojazdu usłyszał zarzut posiadania środków odurzających.

38-latka kierującego nissanem oraz 19-letniego pasażera zatrzymano i umieszczono w policyjnym areszcie. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi nawet do lat 15.

