Otworzył bagażnik i wyjął maczetę. "Zaczął iść w naszą stronę"

Nagranie opublikowano na profilu Stop Cham, który udostępnia filmy dokumentujące agresywne zachowania na polskich drogach.

Zarejestrowano je po godzinie 1 w nocy, w niedzielę 15 września. Autor nagrania napisał, że wracał samochodem do domu, kiedy na skrzyżowaniu, na czerwonym świetle zobaczył stojący samochód a obok niego mężczyznę wyjmującego coś z bagażnika. Po chwili zorientował się, że to maczeta.

"Jak już wyjął maczetę i zaczął iść w naszą stronę, to dziewczyna zaczęła mi mówić "cofaj". Jak już odjeżdżaliśmy, facet krzyknął "gdzie ku...a", ominęliśmy go i pojechaliśmy dalej" - napisał autor nagrania pod filmem.

"Zabrakło zgłoszenia, a to ono umożliwia szybką reakcję"

Mężczyzna z niebezpiecznym narzędziem w ręku przeszedł kilkanaście kroków środkiem jezdni, następnie przeszedł przez barierki ochronne na chodnik. Samochód, z którego wyjmował maczetę odjechał i skręcił w boczną uliczkę.

Sprawę skomentowała na Twitterze Komenda Stołeczna Policji, przekazując, że nie mieli wcześniej zgłoszenia o zdarzeniu, bo autor nagrania nie zgłosił sprawy na policji.

"Sytuacja charakterystyczna niestety dla dzisiejszych czasów. Ważniejsze od powiadomienia odpowiednich służb jest zamieszczenie nagrania w sieci lub przekazanie go do mediów. Niestety zabrakło zgłoszenia, a to ono umożliwia szybką reakcję" - głosi komunikat KSP.

las/ml/ polsatnews.pl