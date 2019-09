"(Nie)znajomi" w kinach od piątku. Polsat News na uroczystej premierze

Już za kilka dni do kin trafi film, którego producentem jest - debiutujący w nowej roli - Dawid Podsiadło. Na ekranie pojawi się plejada gwiazd. "(Nie)znajomi" to adaptacja międzynarodowego hitu. Koproducentem filmu jest Grupa Polsat. We wtorek odbyła się uroczysta premiera, którą obserwował reporter Polsat News.