Lubnauer: Jachira nie powinna być na listach Koalicji Obywatelskiej

- Klaudia Jachira nie powinna być na listach Koalicji Obywatelskiej; jedyna metoda, żeby odejść z listy to własna rezygnacja - stwierdziła we wtorek szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Dodała, że zdjęcie zrobione przez Jachirę przed pomnikiem Armii Krajowej jest kompromitujące.

Blogerka Klaudia Jachira, która startuje z trzynastego miejsca warszawskiej listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu zamieściła kilka dni temu na Twitterze zdjęcia z piątkowego Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, w którym wzięła udział.

Wśród nich jest zdjęcie wykonane przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, który znajduje się w okolicach Sejmu. Na zdjęciu jest Jachira oraz dwie młode osoby, które trzymają transparent z napisem: "Bób, Hummus, Włoszczyzna, Vege" a w tle widać fragment pomnika z napisem "Bóg Honor Ojczyzna".

Blogerka przeprosiła

Jachira w oświadczeniu przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się urażeni tym zdjęciem i zapewniła, że ma szacunek dla tych, którzy bronili ojczyzny.

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer odnosząc się we wtorek w radiu RMF FM do uwagi, że Jachira sparodiowała hasło "Bóg Honor Ojczyzna" powiedziała: "Chyba dokładnie rzecz biorąc nie ona, tylko tamte autorki, ale nie ma to znaczenia".

"Zrobienie sobie zdjęcia uważam za kompromitujące. Już kiedyś mówiłam i to dużo wcześniej, że to co robi pani Klaudia Jachira całkowicie nie jest w mojej estetyce. I uważam, że nie powinno się w ten sposób uprawiać polityki" - oceniła Lubnauer.

Pytana, czy Jachira powinna znaleźć się na listach KO odpowiedziała: "Według mnie, nie". Dopytana, czy Jachira powinna zrezygnować odparła, że "to jest jedyna metoda, żeby odejść z listy to jest własna rezygnacja, żadnej innej możliwości komitet nie ma".

W poniedziałek również poseł PO-KO Sławomir Nitras ocenił zdjęcie kandydatki KO Klaudii Jachiry wykonane pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego: "To jest zachowanie po prostu nieprzyzwoite i źle świadczące o osobie, która w ten sposób próbuje być zauważona. Zrobiła krzywdę sobie, zrobiła krzywdę nam wszystkim".

