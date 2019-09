We wtorek rząd ma zająć się projektem budżetu na 2020 rok

Porządek obrad przewiduje ponadto przyjęcie przez rząd "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023".

W przyjętym wstępnie pod koniec sierpnia br. przez rząd projekcie zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 429,5 mld zł, co oznacza, że nie będzie deficytu. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) założono na poziomie 0,3 proc. PKB.

Resort finansów przyjął, opracowując projekt, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja wyniesie 2,5 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6,3 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa nominalnie o 6,4 proc.

"Utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa finansów publicznych najważniejszym zadaniem rządu"

"Najważniejszym zadaniem rządu pozostaje utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa finansów publicznych, wspieranie wzrostu gospodarczego i kontynuacja prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej, szczególnie aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej. Projekt budżetu na rok 2020 uwzględnia limit wyznaczany przez stabilizującą regułę wydatkową oraz kryteria dotyczące deficytu nominalnego (3 proc. PKB) sektora instytucji rządowych i samorządowych" - zapewniało Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym po przyjęciu wstępnego projektu budżetu pod koniec sierpnia.

Wyjaśniono, że na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. będzie mieć wpływ m.in. wzrost gospodarczy czy przewidywany wzrost inflacji, a także wdrożone i przygotowywane zmiany systemowe, które służą uszczelnieniu systemu podatkowego.

Dodano, że wpływ na dochody budżetowe w 2020 r. będą mieć również działania, dzięki którym osoby fizyczne skorzystają na zmniejszeniu obciążeń podatkiem PIT. Wymieniono m.in. zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26. roku życia do 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.), obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 procent (od października 2019 r.), podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).

Niezbędne finanse m.in. na politykę prorodzinną

"W ramach limitu wydatków budżetu państwa zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu w polityce społeczno-gospodarczej, zwłaszcza w polityce prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań - przy niższych rok do roku planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa" - poinformowało MF.

Resort finansów przypomina, że projekt zakłada m.in. finansowanie rozszerzonego Programu "Rodzina 500+"; finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap); podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r., wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.

Realizacja programu "Dobry start"

Ponadto, jak informuje MF, zaplanowano też m.in.: wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały najniższej emerytury; realizację rządowego programu "Dobry start", waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24 proc., zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową (o około 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r.); zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki; wzrost wydatków na zdrowie; finansowanie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020.

Wśród zapowiadanych zadań MF wymienia także: realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości poprzez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów; realizację programów wieloletnich w obszarze gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego - Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Do końca września projekt musi trafić do Sejmu.

"Dla nas to sprawa priorytetowa"

Jak mówił dziennikarzom minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, po objęciu fotela szefa resortem finansów w zeszły piątek, przyjęcie przez rząd projektu budżetu na 2020 r. i wysłanie go do Sejmu jest dla niego kluczową sprawą. "Chciałbym to zrobić w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że się to uda (...). Dla nas to sprawa absolutnie w tej chwili priorytetowa" - powiedział. Dodał, że prace są bardzo zaawansowane.

Odpowiedzialny za budżet wiceminister finansów Tomasz Robaczyński mówił niedawno, że w projekcie "nie zapowiadają się większe zmiany" - poinformował. "Wydaje się, że to jest budżet kompromisowy" - powiedział. Jego zdaniem projekt realizuje w części postulaty wszystkich stron reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego.





ac/ PAP