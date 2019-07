Na placu zabaw w Poznaniu strażnicy odłowili boa dusiciela

Mierzącego ok. 1,5 metra boa dusiciela odłowili w Poznaniu na jednym z placów zabaw strażnicy Eko Patrolu. Węża zauważyły bawiące się tam dzieci; gad trafił pod opiekę Straży Ochrony Zwierząt.

Jak poinformowała w piątek poznańska straż miejska, zdarzenie miało miejsce w czwartek po południu na terenie Lasku Piątkowskiego.

- Gada wypatrzyły w zaroślach bawiące się dzieci. Do czasu przybycia strażników, przebywające na placu zabaw osoby zabezpieczyły miejsce. W szczególności zadbano o spokój, ażeby nie spłoszyć węża. Funkcjonariusze Eko Patrolu odłowili boa i po konsultacji z dyżurnym Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazali go do Straży Ochrony Zwierząt - podała straż miejska.

Biuro prasowe Straży Miejskiej Miasta Poznania podkreśliło, że mimo rozpowszechnionej w literaturze i filmie złej opinii, boa dusiciel nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Jest to jeden z częściej hodowanych węży w domowych terrariach.

