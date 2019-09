Tajfun Tapa szalał nad Japonią. Zabici i ranni

Według prognoz Japońskiej Agencji Metereologicznej tajfun Tapa przesunie się w niedzielę nad grupę wysp Cuszima położonych pośrodku Cieśniny Koreańskiej. Tapa ma wtedy osiągnąć prędkość 162 km na godz.

W niedzielę spodziewane są opady do 400 mm na południu i do 300 mm na północy wyspy Kiusiu w okresie od godz. 18 w sobotę do godz. 18 w niedzielę - podaje agencja Kyodo.

#kyushuwx Satellite 11am - #Tapah 975hPa at 9am/00z moving NE - the latest fcast track is back slightly closer to N Fukuoka. Moving into high w-shear and low SST area it'll not be more intensified, but keep vigilant till tomorrow. #fukuoka pic.twitter.com/vx7wtCMeb5