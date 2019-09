Huragan Humberto przybiera na sile. Żywioł zbliża się do Bermudów

Obecnie Humberto, którego szybkość wiatru osiągnęła 185 km/godz, znajduje się w odległości ok. 655 km na południowy zachód od Bermudów.



Władze tego zamorskiego terytorium Wielkiej Brytanii przygotowują się do zamknięcia szkół, biur i innych instytucji publicznych. Wstrzymany ma być publiczny transport oraz kursowanie promów.



Jak powiedział minister bezpieczeństwa narodowego Bermudów Wayne Caines instytucje publiczne zostaną zamknięte po północy w środę a komunikacja autobusowa o godz. 4 nad ranem, czasu lokalnego.



Pierwszy atak wichury spodziewany jest w środę wczesnym popołudniem i trwać do czwartku rano. Centrum huraganu ma przejść nieco na północ od Bermudów, ale jego obrzeża mogą wyrządzić znaczne zniszczenia.

Hurricane #Humberto is still at Cat. 3 hurricane Tuesday night with 115 mph winds, The storm continues to move away from the east coast & will come close to Bermuda Wednesday night. No impacts in central NC, so plenty of time to enjoy the cooler temps! pic.twitter.com/rxYs1WJ53K