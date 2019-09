Szokujące seanse egzorcystów - "Skandaliści" [TRANSMISJA] w polsatnews.pl od 20:00

Egzorcyzmy przeżywają w Polsce prawdziwy rozkwit. Dziewięć na 10 egzorcyzmowanych osób, to młode kobiety.

W "Skandalistach" wstrząsająca relacja młodej kobiety, przez lata poddawanej egzorcyzmom wbrew jej woli. Widzowie zobaczą także wypowiedzi księdza, seksuologa, psychiatry.

- Kiedy już mnie związali, to ten ksiądz potrafił zatkać mi nos, wlewać mi do ust wodę, że się topiłam dosłownie. Obcinali mi paznokcie do krwi. Najgorsze to było, jak ten ksiądz na siłę próbował otworzyć mi usta krzyżem, miałam zniszczone dziąsła, wsadzał mi ten krzyż w gardło - ujawniła kobieta przez lata poddawana egzorcyzmom.

- Miałam odruchy wymiotne i nie mogłam nawet zwymiotować. I właśnie każdy mój krzyk, mój sprzeciw, był odbierany jako przejaw obecności złego ducha. Często mnie sami księża wozili (na egzorcyzmy - red.), czasami z pomocą rodziców - ujawniła kobieta, która przez lata była jako "opętana przez szatana" poddawana rytuałom wypędzania złego ducha.

W programie także o tym, jak w Polsce wypędza się z ludzi szatana i dlaczego jest to tak popularne, opowie Konrad Szołajski, który jako jedyny dziennikarz w Polsce asystował przy egzorcyzmach z kamerą za zezwoleniem biskupa.

- Byłem w około 40 takich punktach, ale zapewne jest ich więcej. W każdym pracuje od jednego do kilku egzorcystów. To przypomina placówkę służby zdrowia. Siedzi się i czeka na swoją kolejkę - powiedział Konrad Szołajski, który był przy egzorcyzmach i pokazał je w swoim filmie "Walka z szatanem".

Szołajski był świadkiem jak egzorcysta umieścił kobietę na fotelu, a potem dokładnie skrępował. - Na takim specjalnym krześle, na takim tronie ustawionym niedaleko od ołtarza, ale nie za blisko, bo jak mi ksiądz wytłumaczył, ta egzorcyzmowana mogłaby na przykład pluć na taką odległość. I ksiądz przyczepiał ją skórzanymi pasami. Łydki, uda, przedramiona, korpus itd. Tak, że ona została praktycznie skrępowana no i wtedy się zaczęło, zaczęła reagować, bo poczuła to zagrożenie - ujawnił dziennikarz szczegóły egzorcyzmów, w których asystował.

Polsat News, polsatnews.pl