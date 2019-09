Nie ma perspektywy wizyty Trumpa w Polsce w najbliższym czasie - Marcin Bosacki (KO) w "Graffiti"

Kancelaria Prezydenta potwierdziła, że do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem może dojść już w poniedziałek. Szef Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że rozmowa miałaby się odbyć w kuluarach szczytu ONZ, na którym polski prezydent będzie obecny.

- Dobrze, że do takiej wizyty i spotkania dojdzie, ale szkoda, że zamiast trzydniowej, zapowiadanej wizyty prezydenta USA w Polsce podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej będziemy mieli prawdopodobnie 30-minutowe, oby nie 13-minutowe spotkanie gdzieś na zapleczu budynku ONZ w Nowym Jorku - powiedział były rzecznik MSZ Marcin Bosacki, który kandyduje z list Koalicji Obywatelskiej do Senatu z Poznania.

Krzysztof Szczerski zaznaczył, informując o wizycie, że spotkanie prezydentów RP i USA odbędzie się przed szczytem ONZ, a podczas niego ma mieć miejsce kolejna rozmowa.

- Do spotkania dochodzi, bo polski prezydent przylatuje na terytorium USA, chociaż na szczyt ONZ. Czy to się odbędzie dzień wcześniej czy dzień później to nie ma znaczenia - podkreślił dyplomata. - TO jest spotkanie "przy okazji", a nie specjalna wizyta. Nie będzie wizyty w Białym Domu - podkreślił.

Podczas wizyty Andrzeja Dudy ma być podpisana polsko-amerykańska deklaracja o zwiększeniu obecności sił USA w Polsce. Deklaracja ta miała być podpisana w Warszawie podczas uroczystości rocznicy wybuchu ostatniej wojny.

- Wszystkie wysiłki zwiększające obecność NATO czy wojsk USA w Polsce spotkają się nie tylko z moją, ale także aprobaą Koalicji Obywatelskiej i myślę całej opozycji - stwierdził Bosacki. - Polskim celem strategicznym jest to, aby obecność wojsk amerykańskich lub natowskich była stała. To się, niestety, rządowi polskiemu czy prezydentowi przez cztery lata nie udało - podkreślił.

- Moim zdaniem kończy to perspektywę tego, żeby prezydent USA przyjechał do Polski w najbliższym czasie - powiedział były rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zdaniem byłego rzecznika prasowego resortu spraw zagranicznych Trump użył wybiegu, aby uniknąć angażowania swojego czasu w Polsce.

- To jest smutne, ale prezydent Trump posłużył się wymówką o huraganie. To są rzeczy, które wprawne oko zajmujące się sprawami międzynarodowymi od dawna widzi, że prezydent Trump po prostu nie chciał przyjechać do Polski - powiedział Bosacki.

Według byłego ambasadora w Kanadzie amerykański prezydent nie miał zamiaru okazania w ten sposób niechęci do Polski.

- Pewnie nie dlatego (nie przyjechał - red.), żeby Polskę, czy ten rząd, w jakiś sposób obrazić, ale po prostu uznał, że nie jest to kluczowe, zwłaszcza po wcześniejszym odwołaniu wizyty w Danii, która także miała być wizytą oficjalną i z różnych przyczyn nie doszła do skutku - dodał Bosacki.

Program prowadził Wojciech Dąbrowski.

Dotychczasowe odcinki "Graffiti" można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Uderzony przez auto łoś wpadł wprost na fotel pasażera. Wyciągał go dźwig Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News