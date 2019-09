Żołnierz zaatakował siekierą żonę w ciąży. Kobieta walczy o życie, dziecko zmarło

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w jednym z domów w Lisowie niedaleko Radomia. - 34-letni żołnierz zawodowy zaatakował siekierą swoją żonę, którą była w 8 miesiącu ciąży. Kobieta w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła operację, jest w stanie zagrażającym życiu. Niestety, dziecka nie udało się uratować - poinformował prokurator Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak dodał prokurator, mężczyzna po zdarzeniu poszedł do sąsiadki, której opowiedział, co zrobił. Kobieta wezwała policję i pogotowie ratunkowe.

- Mężczyzna został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Pobrano krew do badań na obecność środków odurzających. Po zgromadzeniu materiału dowodowego, mężczyzna zostanie przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie do wydziału do spraw wojskowych, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty - przekazał prokurator.

Śledczy ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia. Czynności trwały do godzin rannych. Według nieoficjalnych informacji, mężczyzna niedawno wrócił z misji. - Wszystkie okoliczności dotyczące służby zawodowej będziemy ustalać w toku postępowania. W tej chwili nie udzielamy takich informacji - skomentował te doniesienia prok. Łapczyński.

wka/luq/ Polsat News, radom.wyborcza.pl