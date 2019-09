Możliwe spotkanie Dudy i Trumpa w poniedziałek. Szczerski: dostaliśmy propozycję

- Dostaliśmy od strony amerykańskiej propozycję zorganizowania w poniedziałek w Nowym Jorku spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa - powiedział szef gabinetu prezydenta RP, Krzysztof Szczerski. Jak dodał, prezydentowi Dudzie zależy, by spotkanie było "konkretne i konkluzywne".

- Dostaliśmy od strony amerykańskiej propozycję zorganizowania w poniedziałek w Nowym Jorku spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa, czyli jeszcze przed rozpoczęciem debaty przywódców podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ - powiedział Szczerski.

Jak zaznaczył - prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy na tym, aby to było spotkanie konkretne i konkluzywne.

- Będziemy pracować nad tym, żeby podczas tego spotkania została podpisana deklaracja dotycząca zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, która miała być podpisana w Warszawie podczas wizyty prezydenta Trumpa - powiedział minister Szczerski.

Dodał, że w piątek będzie mógł ostatecznie potwierdzić, że do spotkania dojdzie.

"Prezydent Andrzej Dudy chciałby, żeby ono było pełne treści"

Czaputowicz pytany, czy zapowiedź spotkania oznacza, że nie będzie już wizyty Trumpa w tym roku w Polsce odpowiedział, że każde spotkanie prezydentów Polski i USA "ma ogromne znaczenie polityczne".

- Prezydent Andrzej Dudy chciałby, żeby ono było pełne treści. Są ustalenia między Kancelarią Prezydenta a stroną amerykańską, czy ewentualnie mogłoby dojść do podpisania deklaracji o współpracy wojskowej - ona była zaplanowana. Prezydent Donald Trump poinformował, że chciałby osobiście podpisać, dlatego wiceprezydent Mike Pence tego nie zrobił w Warszawie - zaznaczył szef MSZ.

- Gdyby do tego doszło, byłby to kolejny jakościowy krok w zapewnieniu relacji między naszymi państwami czy umocnieniu relacji między naszymi państwami. Treść rozmów, treść porozumienia jest istotna, ale oczywiście spotkania w Nowym Jorku też mają znaczenie symboliczne - dodał minister.

Czaputowicz podkreślił, że zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce przez prezydenta USA jest otwarte i rozmowy na ten temat będą toczone.

Duda złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych w dniach 21-26 września

Prezydent USA odwołał swoją wizytę w Polsce - która miała odbyć się na początku września - w związku z nadciągającym nad Florydę huraganem Dorian. Donald Trump miał m.in. wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie. Na uroczystości przybył wiceprezydent USA Mike Pence.

Szef MSZ pytany o swój udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu odpowiedział, że przewodniczącym polskiej delegacji będzie prezydent Andrzej Duda. Poinformował, że odbędą się też spotkania bilateralne i jeśli dojdzie do spotkania prezydenta Dudy z Trumpem, to będzie w nim towarzyszył polskiemu prezydentowi.

Czaputowicz poinformował, że weźmie udział w spotkaniu ministerialnym na temat Bliskiego Wschodu, spotkaniu szefów MSZ państw UE, spotka się zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. przeciwdziałania terroryzmowi Vladimirem Voronkovem. Dodał, że w planach ma także kilkanaście spotkań bilateralnych z szefami MSZ.

Andrzej Duda złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych w dniach 21-26 września; polski przywódca weźmie między innymi udział w debacie wysokiego szczebla podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

dc/ PAP