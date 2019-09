Pijani rodzice "opiekowali się" 14-miesięcznym dzieckiem

O pijanych rodzicach opiekujących się chłopcem policjanci dowiedzieli się 8 września od jednego z członków rodziny 44-letniego mężczyzny.



- Kiedy policjanci przyjechali do rodziny na miejscu zastali ojca i matkę w stanie upojenia alkoholowego. 44-letni mężczyzna miał niemal dwa promile alkoholu we krwi, natomiast 40-letnia matka 2,8 promila - powiedział asp. Zagórski, który dodał, że "w mieszkaniu znajdowało się 14-miesięczne dziecko, które płakało."



Na miejsce przyjechała siostra mężczyzny, której policjanci przekazali opiekę nad dzieckiem.



Funkcjonariusze sporządzili również rodzinie "Niebieską Kartę", co według policjanta "uruchomiło działania mające na celu sprawdzenie, czy w tej rodzinie nie dochodzi do przemocy oraz jak ojciec i matka wypełniają swoje obowiązki rodzicielskie".



Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

dk/ PAP