Netanjahu wezwał rywala, by wspólnie utworzyli rząd. Proponuje rotacyjne premierostwo

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ocenił w czwartek, że nie ma szans na stworzenie prawicowego rządu po nierozstrzygniętych wyborach parlamentarnych we wtorek i wezwał swego centrolewicowego rywala Benny'ego Gantza, by przyłączył się do proponowanej koalicji jedności. Zasugerował, że kompromisowym wyjściem z impasu mogłoby być rotacyjne premierostwo.