Putin odwiedzi Izrael z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz

Putin poinformował we wtorek, że prezydent Reuwen Riwlin zaprosił go do złożenia wizyty w Izraelu "w styczniu przyszłego roku, do wzięcia udziału w wydarzeniach z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Oświęcim i z okazji Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu". Zapowiedział, że "na pewno skorzysta z tego zaproszenia".

Wyraził także nadzieję, że trakcie wizyty weźmie udział, wraz z przedstawicielami władz Izraela, w odsłonięciu w Jerozolimie pomnika upamiętniającego ofiary niemieckiej blokady Leningradu. Rosyjski prezydent nie podał dokładnej daty wizyty.

Rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz przypada 27 stycznia - w dniu, gdy w 1945 roku obóz wyzwolili żołnierze Armii Czerwonej. Dzień ten obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W Rosji 27 stycznia obchodzona jest rocznica przełamania przez Armię Czerwoną niemieckiego oblężenia Leningradu podczas II wojny światowej. W przyszłym roku przypada 76. rocznica przełamania blokady.

WIDEO - Jadł tylko frytki, kiełbasę i białe pieczywo. Oślepł w wieku 17 lat Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP